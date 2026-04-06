Госагентство по дошкольному и общему образованию обратилось к водителям, пешеходам и школьникам с напоминанием о соблюдении правил дорожного движения, особенно вблизи учебных заведений.

в обращении отмечается, что водители должны снижать скорость до минимума в районах около школ, проявлять особую осторожность при приближении к пешеходным переходам и учитывать возможность того, что дети могут внезапно выйти на дорогу.

Пешеходам, особенно школьникам, рекомендуется пользоваться только специально обозначенными переходами и избегать отвлекающих факторов.

Родителям советуют регулярно объяснять детям правила дорожного движения и показывать личный пример безопасного поведения на дорогах.

«Безопасная среда возможна только при соблюдении правил. Соблюдение правил обеспечивает безопасность водителей, пешеходов и всех участников дорожного движения», — подчеркивается в заявлении Госагентства.