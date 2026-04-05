Глава МИД Ирана Аббас Арагчи обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым события в регионе. Об этом сообщает Telegram-канал иранского министра.

«Арагчи в телефонном разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым обсудил двусторонние отношения, а также региональные и международные события», — говорится в тексте.

Внешнеполитическое ведомство России сообщает, что стороны обсудили предпринимаемые шаги по деэскалации напряженности вокруг Тегерана, была выражена надежда на отказ Вашингтона от ультиматумов для возвращения диалога по конфликту в дипломатическое русло.