Вице-премьер РФ Алексей Оверчук предупредил, что в случае вступления в Европейский союз у Армении не будет авиасообщения с Россией.

«[Нет] авиационного сообщения сейчас со странами Европейского союза, значит, что у нас не будет авиационного сообщения с Арменией», — подчеркнул он в эфире Первого канала.

Оверчук указал, что гражданам Армении стоит осознавать потенциальные последствия принятого официальным Ереваном решения о сближении с ЕС. «Может быть, это звучит очень жестко, но мы хотим, чтобы люди в Армении понимали, что если это произойдет, то оно произойдет, потому что были приняты решения о сближении с Европейским союзом», — обратил внимание вице-премьер.

При этом, по словам Оверчука, остается неизвестным, чем по итогу обернется для Армении вступление в ЕС.