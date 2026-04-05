Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением в связи с высказываниями российских официальных лиц после встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 1 апреля в Москве.

В Баку отметили, что в ходе публичных обсуждений российская сторона затронула вопросы, «относящиеся исключительно к внутренним делам Азербайджана».

«По дипломатическим каналам до сведения Администрации президента России, правительства и МИД доведена позиция Азербайджана о недопустимости использования Карабахского региона в политических спекуляциях, а также наши ожидания относительно прекращения подобных действий», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что, несмотря на это, тема продолжает звучать в официальном дискурсе Москвы. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Вести» вновь затронул вопрос о признании Карабаха частью Азербайджана.

«Карабахский регион является неотъемлемой частью Азербайджана не в силу решений какого-либо государства, а исходя из истории, международного права и принципов справедливости», — заявили в ведомстве, напомнив, что это было «окончательно закреплено по итогам 44-дневной Отечественной войны 2020 года и антитеррористических мероприятий 2023 года».

В Баку также напомнили, что «ни одна страна, включая Российскую Федерацию, никогда не ставила под сомнение территориальную целостность Азербайджана».

«Ожидаем, что вопросы, касающиеся суверенитета Азербайджана, не будут становиться предметом публичного обсуждения в контексте нынешних непростых российско-армянских отношений», — подчеркнули в МИД.