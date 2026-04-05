Президент США Дональд Трамп утверждает, что существуют высокие шансы на достижение к 7 апреля сделки с Ираном, с которым США ведут активные переговоры, передает портал Axios.

«На это есть высокие шансы, но если они не пойдут на сделку, я там все взорву», — заявил глава Белого дома.

По словам американского лидера, его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер ведут интенсивные переговоры с иранской стороной.

По версии Трампа, переговоры с Ираном проходят «хорошо», однако, по его словам, с иранской стороной «никогда не доходишь до финишной прямой».

Он добавил, что США и Иран были близки к переговорам. «Но потом они сказали, что встретятся с нами через пять дней. Я спросил: “Почему через пять дней?” Мне показалось, что они несерьезны. Так что я атаковал мост», – добавил президент США.