В Израиле за сутки госпитализирован 121 человек, всего с начала конфликта — 6131.

Как сообщает Минздрав страны, за последние 24 часа в больницы поступили 121 пострадавший в результате боевых действий с Ираном и «Хезболлой».

Один из них находится в тяжёлом состоянии, восемь — в состоянии средней тяжести, 106 — в удовлетворительном. Ещё шесть человек обратились за помощью из-за тревожного расстройства.

С начала войны 28 февраля госпитализированы 6131 человек, на лечении остаются 118. Среди пострадавших — как военные, так и гражданские.

В ведомстве отметили, что часть травм получена не напрямую от обстрелов, а, в частности, при попытках укрыться в убежищах.