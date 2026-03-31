Соединенные Штаты и Израиль прошли «половину пути» в плане успешности войны против Ирана.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Newsmax.

Политик высоко оценил совместные действия на Ближнем Востоке и заявил, что достигнут значительный прогресс в демонтаже потенциала Ирана. По словам Нетаньяху, важнейшей задачей является недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.

«Мы преодолели половину пути в плане успешности миссии. <…> Мы уже ослабили их ракетные возможности, уничтожили заводы и ликвидировали ключевых ученых-ядерщиков», — заявил премьер Израиля.