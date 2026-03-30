Награждены футболисты сборной Азербайджана, ставшей победителем международного турнира «FIFA Series-2026» в Баку.
Церемония состоялась в Сумгайыте, где проходили матчи соревнования.
Награды игрокам вручили исполнительный вице-президент АФФА Сархaн Гаджиев, генеральный секретарь организации Джахангир Фараджуллаев и другие официальные лица.
Второе место турнира заняла сборная Сьерра-Леоне, уступившая Азербайджану в серии пенальти со счетом 8:9.
Бронзовые медали были вручены команде Сент-Люсии.
Лучшим игроком турнира признан футболист сборной Азербайджана Эльвин Джафаргулиев.