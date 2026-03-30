Авиационные власти Ирана продлили запрет на полеты в воздушном пространстве страны еще на одну неделю — до 5 апреля. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.

«Воздушное пространство Ирана будет закрыто, ориентировочно, до 08:30 по всемирному времени воскресенья, 5 апреля», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что исключением могут стать полеты государственной, военной и санитарной авиации, а также рейсы, совершаемые в целях поиска и спасения и выполняемые по отдельным разрешениям органа управления гражданской авиацией.

Воздушное пространство Ирана было закрыто в первой половине дня 28 февраля после того, как США и Израиль начали военную операцию.