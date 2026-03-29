Иранские военные в скором времени нанесут удары по новым «ценным» американским и израильским объектам на Ближнем Востоке. Об этом заявил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Маджид Мусави.

«Благодаря усилиям разведки и ударам исламской республики у Америки не осталось иного выбора, кроме как убраться подальше от иранских границ. Это доказывают и обломки американских самолетов, а также разрушенных складов противника», — написал он в X.

«Вскоре в этот список будут добавлены новые ценные объекты», — подчеркнул Мусави.