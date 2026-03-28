С утра 27 марта Исполнительная власть города Баку, главы исполнительных властей районов столицы, сотрудники их аппаратов и соответствующие хозяйственные структуры работают в усиленном режиме.

Из-за сильных дождей, значительно превышающих норму, в ряде районов возникли проблемы с отводом воды через коллекторы.

В связи с этим сегодня глава Исполнительной власти Хазарского района Эльшан Салахов прибыл на территорию поселка Шувелан, где произошло подтопление, а также глава Исполнительной власти Бинагадинского района Эльхан Аллахвердиев прибыл на территорию Бинагадинского района, где произошла авария. Главы исполнительных властей дали соответствующие поручения хозяйственным структурам района по устранению последствий дождей.

Другие подобные территории в черте города выявляются мониторинговыми группами и представляются в Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана. Соответствующие структуры продолжают работу по устранению последствий выпавших осадков.