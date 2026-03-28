29 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, местами интенсивные. В отдельных районах полуострова из-за сильных осадков не исключаются подтопления. Днём осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Северо-западный ветер днём сменится юго-восточным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха составит ночью +8…+11°, днём +12…+17°.

Атмосферное давление будет ниже нормы — 753 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 90–95%, днём 60–70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных районах — снег. В отдельных местах возможны интенсивные осадки, грозы и град. Ночью и утром местами будет туман. Ожидается умеренный западный ветер.

Температура воздуха в регионах составит ночью +6…+10°, днём +15…+20°, в горах ночью –3…–7°, днём от –2° до +3°.

Ночью и утром в некоторых горных районах возможен гололёд на дорогах.