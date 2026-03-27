Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.

Об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел Пакистана в социальной сети X.

Отмечается, что стороны обсудили последние события в регионе Ближнего Востока. Также была подчеркнута важность диалога и продолжения дипломатических усилий для продвижения мира и стабильности.

Министры договорились поддерживать тесные контакты по данному вопросу.