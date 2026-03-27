Рабочая группа в правящей коалиции Германии обратилась к правительству с просьбой рассмотреть дополнительные меры, такие как налог на сверхприбыль и ограничение цен, чтобы смягчить последствия резкого роста цен для немцев на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Reuters.

Группа консервативных и левоцентристских законодателей также предложила снизить стоимость электроэнергии для домохозяйств, сократить налог на энергоносители и возобновить работу угольных электростанций по всей стране.

Отмечается, что все предложенные рабочей группой меры основаны на сценарии, при котором ближневосточный кризис затянется, а Ормузский пролив останется ограниченным для прохода танкеров в течение длительного периода времени.