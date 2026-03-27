Корпус стражей исламской революции (КСИР) обратился к народам стран региона, призвав их держаться подальше от мест дислокации сил США. Как сообщает ISNA, об этом говорится в заявлении отдела по связям с общественностью КСИР.

КСИР обвинил США и Израиль в использовании гражданской инфраструктуры в качестве «живого щита» и в нанесении ударов по мирному населению Ирана.

Отмечается, что удары по силам США и Израиля будут наноситься везде, где бы они ни находились.

«В этой связи рекомендуем немедленно покинуть места размещения американских сил, чтобы вы не пострадали», — говорится в заявлении.