Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации главы разведывательного управления военно-морских сил (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Бехнама Резаи.

Сообщается, что Резаи был ликвидирован вместе с командующим военно-морскими силами КСИР Алирезой Тангсири, который возглавлял подразделение последние восемь лет.

ЦАХАЛ также поделилась подробностями операции: по данным армейской пресс-службы, ВВС Израиля в ночь на 26 марта нанесли точный удар по городу Бендер-Аббас, в результате которого был ликвидирован Тангсири.

«Тангсири занимал несколько ключевых должностей в ВМС КСИР, курируя деятельность режима и координируя действия иранских вооруженных сил в районе Персидского залива. На протяжении многих лет Тангсири был ответственен за нападения на нефтяные танкеры и торговые суда, а также лично угрожал свободе судоходства и торговли в Ормузском проливе и международном морском пространстве», — сообщили военные.

Кроме того, сообщается, что в ходе операции также был ликвидирован глава Управления военно-морской разведки КСИР Бехнам Резаи. Он занимал этот пост в течение нескольких лет и был ключевым экспертом иранского режима в сфере морской разведки.

«Резаи отвечал за сбор разведывательной информации о странах региона и руководил сотрудничеством с различными разведывательными организациями», — добавили в ЦАХАЛ.