Страны ЕС одобрили отправку в Армению команды быстрого реагирования для противодействия гибридным угрозам.

Об этом сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на источники в Брюсселе.

По данным источников, в состав миссии войдут от 9 до 14 специалистов. Ожидается, что группа прибудет в страну в конце марта — начале апреля и будет работать на протяжении 10–15 рабочих дней.

Отмечается, что специалисты будут консультировать правительство Армении по вопросам реагирования на кризисные ситуации, а также по обмену разведывательной информацией в различных сценариях, связанных с выборами. Кроме того, миссия окажет поддержку профильным ведомствам в выявлении случаев незаконного финансирования выборов и будет способствовать повышению осведомлённости общества о внешнем вмешательстве в избирательные процессы.

Ожидается, что по завершении миссии будет составлен доклад, который прояснит дальнейшие действия Брюсселя в отношениях с Арменией.

«Это может включать в себя развертывание в Армении полномасштабной гражданской миссии ЕС взамен нынешней миссии ЕС, созданной в 2023 году для содействия стабильности в приграничных районах Армении и Азербайджана. Для развертывания такой миссии потребуется единогласное согласие всех 27 государств-членов ЕС», — сообщает источник «Азатутюн».