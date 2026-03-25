США передали Ирану 15-пунктный план для завершения войны на Ближнем Востоке, охватывающий ядерную и баллистическую программы, морские маршруты и возможные пути переговоров.

Об этом сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

NYT информирует, что редакция не имела копии плана, но анонимные чиновники заявили, что он отражает стремление администрации Трампа «найти выход из конфликта» и касается баллистических ракет и ядерной программы Ирана.

При этом, как сообщил израильский Channel 12, документ предусматривает месячное перемирие, а требования к Ирану включают:

роспуск существующих ядерных мощностей;

обязательство, что Иран никогда не будет создавать ядерное оружие;

запрет обогащения ядерного материала на территории Ирана;

передача всего обогащенного ядерного материала под контроль Иранской организации по атомной энергии (САВА) в определенные сроки;

остановка деятельности и уничтожение объектов в Нетензе, Эсфахане и Фордо;

доступ Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ко всей информации о ядерной программе Ирана;

отказ от политики использования прокси-сил;

прекращение финансирования и вооружения региональных подразделений;

Ормузский пролив будет оставаться открытым как свободная морская зона;

ракетная программа: решение будет принято позже, но придется ограничить количество и дальность;

использование ракет возможно только для самозащиты.

Если Иран согласится на условия США, он получит несколько важных выгод:

отмену всех санкций;

поддержку развития гражданской ядерной программы в Бушере, в частности, по производству электроэнергии;

отмену угрозы автоматического возврата санкций;

возможность вести переговоры в рамках рамочного соглашения и получить гарантии безопасности.

Три источника, знакомые с деталями, сообщили Channel 12, что уже существует механизм, который используют советники президента США Джаред Кушнер и Стив Виткофф, с согласия президента Дональда Трампа.

NYT пишет, что документ передали Ирану через Пакистан, где главнокомандующий армией фельдмаршал Сайед Асим Мунир выступает ключевым посредником между США и Ираном. Он поддерживает связи с Корпусом стражей Исламской революции, что позволяет ему передавать сообщения между сторонами.