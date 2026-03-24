США и группа стран-посредников ожидают ответа Ирана относительно возможности проведения 26 марта переговоров на высоком уровне о прекращении конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает ТАСС, об этом сообщил портал Axios.

По словам его источников, «США и группа посредников из числа стран региона обсуждают возможность проведения переговоров о мире на высоком уровне уже в четверг, но они все еще ожидают ответа от Тегерана». По сведениям портала, «если планы проведения саммита подтвердятся, вице-президент [США] Джей Ди Вэнс, вероятнее всего, будет участвовать».

Как отметили источники, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху опасается, что американский лидер Дональд Трамп «может заключить сделку [с Тегераном], которая не будет соответствовать целям Израиля, в частности предусматривать значительные уступки и ограничивать возможности Израиля наносить удары по Ирану».