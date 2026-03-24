Президент США Дональд Трамп оказался в ловушке иранского кризиса, ни один из возможных путей выхода из которого не является привлекательным.

Как передает ТАСС, об этом говорится в аналитическом материале, размещенном на сайте телеканала CNN.

По его оценке, Тегеран продолжает сохранять главный козырь — контроль над Ормузским проливом. CNN отмечает, что у хозяина Белого дома есть несколько вариантов действий, но все они сопряжены с серьезными рисками: эскалация авиаударов не гарантирует безопасное судоходство через пролив, а переброска сухопутных войск означала бы политический Рубикон, напоминающий «бесконечные войны», против которых выступал сам Трамп.

Телеканал также предупреждает, что выход из конфликта с декларацией победы оставит союзников США в Персидском заливе один на один с усилившимся Ираном. CNN также утверждает, что завершение войны без установления контроля над иранскими запасами высокообогащенного урана может однажды позволить Тегерану создать ядерное оружие.

Телеканал резюмирует, что президенты нередко сталкиваются с кризисами без хороших вариантов решения, однако мало кто оказывался в столь неразрешимой ситуации, которую Трамп «создал для себя сам».