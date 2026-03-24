Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о негативном влиянии конфликта между США, Израилем и Ираном на экономику Турции.

Эрдоган в ходе обращения к народу после очередного заседания Кабинета министров отметил, что, в частности, рост цен на нефть оказывает негативное воздействие на экономику страны.

По его словам, процесс внимательно отслеживается, и принимаются необходимые меры, чтобы граждане Турции понесли минимальные потери от роста цен:

«Мы внимательно следим за событиями. Этот глобальный шок, внезапно повысивший цены на нефть, безусловно, влияет и на экономику Турции. Мы принимаем различные меры, чтобы защитить наших граждан от процесса, негативно влияющему на весь мир. По мере затягивания войны, к сожалению, возникают и другие последствия. В частности, закрытие стратегического Ормузского пролива, через который проходит 20 процентов мировой торговли энергоресурсами, серьёзно потрясло глобальную экономику. С 28 февраля цена на нефть марки Brent выросла на 40 процентов за баррель», — отметил Эрдоган.