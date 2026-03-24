Конференция по безопасности, посвященная перекрытию Ормузского пролива, может пройти в ближайшее время, а местом для ее проведения рассматривается Великобритания. Об этом изданию Politico сообщил неназванный британский чиновник, пишет ТАСС.

Он рассказал, что Лондон хочет помочь «создать коалицию и нарастить динамику» с целью «открытия безопасного пути через Ормузский пролив и придания уверенности торговому судоходству».

Как отмечается в статье, принять встречу, уровень которой определяется как саммит, готовы Лондон и Портсмут — город на юге Англии , где находится основная база британских ВМС, а также штабные и логистические объекты флота.

Собеседник Politico также затронул тему вариантов обеспечения безопасности судоходства через Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Оманским заливом и далее с Индийским океаном.

Так, чиновник упомянул средства беспилотного дистанционного разминирования, управляемые с корабля, однако признал, что при нынешнем уровне напряженности это не будет возможным.