В случае проведения в Пакистане переговоров между Вашингтоном и Тегераном о прекращении войны вице-президент США Джей Ди Вэнс может возглавить американскую делегацию.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

При этом указывается, что главным переговорщиком от Ирана может стать спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Издание отмечает, что власти Пакистана хотят стать посредниками в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Стороны могут встретиться в Исламабаде для переговоров уже на этой неделе. При этом указывается, что Исламабад еще официально не подтвержден в качестве места проведения каких-либо мирных переговоров, на которые ни одна из сторон пока формально не согласилась.