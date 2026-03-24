Правительство Ливана приняло решение выслать посла Ирана Мохаммада Резу Шейбани и уведомил его о необходимости покинуть страну до 29 марта. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на официальное заявление министерства иностранных дел Ливана.

Портал отмечает, что параллельно с этим МИД страны отозвал посла Ливана в Иране для консультаций.

Это решение последовало за резкой критикой со стороны премьер-министра Ливана Навафа Салама, который обвинил иранский КСИР в том, что тот фактически руководит операциями на территории Ливана, втягивая страну в разрушительную войну без согласия ливанского правительства.