Азербайджан на переговорах с Арменией выдвигает изменение конституции, как условие для подписания мирного договора. Об этом заявил на брифинге глава МИД Армении Арарат Мирзоян, передают армянские СМИ.

«Когда мы говорим [азербайджанцам], что не можем обсуждать с вами нашу конституцию, поскольку это внутреннее дело Армении и не является предметом переговоров, они отвечают: «Хорошо, это ваше внутреннее дело, мы не ведем по нему переговоры, мы просто информируем, что пока в вашей конституции содержатся эти формулировки, мы не собираемся окончательно подписывать мирное соглашение», — отметил дипломат.