Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что организация может помочь обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.

В интервью Politico он отметил, что рассматривает возможность создания условий, аналогичных черноморской зерновой инициативе.

«Моей главной целью является выяснение того, реально ли в Ормузском проливе создать условия, схожие с теми, что были до этого», — сказал он.

При этом Гутерриш подчеркнул, что формат решения будет иным.

«Решение должно быть иным. Вместе с тем мы хотели бы быть полезными и готовы взять на себя управление системой… Но мы предпочитаем работать напрямую с США и другими странами», — добавил он.