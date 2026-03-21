Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что новая лицензия позволит оперативно вывести на мировой рынок значительные объёмы иранской нефти и нефтепродуктов.

«Сегодня министерство финансов выпускает узконаправленное краткосрочное разрешение, позволяющее продажу иранской нефти, в настоящее время застрявшей в море. Временно разблокировав эти существующие запасы для мирового рынка, Соединенные Штаты оперативно выведут на мировые рынки примерно 140 млн баррелей нефти», — написал он в соцсети X.

Ранее министерство нефти Ирана заявляло, что страна не располагает танкерами с нефтью в море и не имеет излишков для экспорта.