Соединенные Штаты в настоящее время не только не могут предоставить гарантии безопасности соседним с Ираном арабским государствам, но и подвергают их реальной опасности.

Как передает ТАСС, такое мнение высказал иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи в своем обращении по случаю наступления мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

«Последние недели ясно показали, что для Соединенных Штатов важна не безопасность наших соседей, а лишь интересы [Израиля]», — считает он. «США не только не способны обеспечить безопасность соседних стран, но и подвергают их опасности, злоупотребляя их доверием», — отметил глава МИД. В связи с этим, полагает он, лидерам мусульманских государств «следует четко выразить свое неприятие агрессии [против Ирана] не только на словах, но и на деле».

Арагчи добавил, что, по его убеждению, нынешняя агрессия США и Израиля «нацелена на весь регион и исламский мир, и идея о том, что молчание или сотрудничество с ними обеспечат безопасность в будущем, является наивной».