Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил государствам региона сформировать новую структуру, основной целью которой должны стать установление мира и обеспечение безопасности на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в обращении по случаю наступления нового года по иранскому календарю (Ноуруз).

«Мы предлагаем создать структуру безопасности, включающую группу исламских стран Ближнего Востока, чтобы установить и гарантировать мир и стабильность в регионе», — указал иранский президент, слова которого приводит агентство IRNA. По убеждению Пезешкиана, «региону не нужно иностранное присутствие», а в сотрудничестве с мусульманскими странами «можно сформировать «Исламский совет Ближнего Востока», в рамках которого будут регулироваться отношения в сферах безопасности, экономики, культуры и политики».

«У нас нет права воевать друг с другом», — подчеркнул он, обращаясь к соседним государствам. «И у нас нет права под каким бы то ни было предлогом попадать в ловушку, установленную для нас врагами», — заключил иранский президент.