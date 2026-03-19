Агентство информационно-коммуникационных технологий (İKTA) уведомило граждан о вероятных перебоях в обработке и доставке международных почтовых отправлений на территорию Азербайджана в период праздников.

«В нерабочие дни с 20 по 30 марта в связи с праздниками Новруз и Рамазан возможны временные задержки в обработке и доставке международных почтовых отправлений», — говорится в сообщении.

İKTA рекомендует гражданам учитывать указанный период при планировании своих заказов и быть готовыми к возможным задержкам в их доставке.