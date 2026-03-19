Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с резкой критикой оппозиции, заявив, что её риторика фактически ведёт к новому военному конфликту.

По его словам, представители так называемой «подкремлёвской оппозиции» утверждают, что не выступают против мира, однако в случае прихода к власти намерены пересмотреть достигнутые договорённости.

«Хочу прямо заявить: это — война», — подчеркнул Пашинян.

Он также выразил мнение, что часть оппозиционных заявлений формируется за пределами страны, а сами политики лишь озвучивают подготовленные тексты.

Премьер отметил, что подобная позиция фактически означает курс на ревизию мира, что может привести к новой эскалации уже в ближайшие месяцы — вплоть до осени.

По его словам, речь идёт о сценарии «сентябрьской войны» с тяжёлыми последствиями для страны.