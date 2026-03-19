Саид Джалили назначен новым секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Как сообщают «зарубежные СМИ, соответствующий указ подписал новый Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.

Саид Джалили, известный в политических кругах Ирана как сторонник жесткой линии, ранее занимал различные высокие государственные должности.

Он также участвовал в президентских выборах 2024 года, где во втором туре проиграл действующему президенту Масуду Пезешкиану.

Напомним, что прежний секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб в результате авиаударов Израиля по Тегерану, нанесенных 17 марта.