В промышленном регионе Рас-Лаффан в Катаре произошёл пожар после ракетной атаки со стороны Ирана. Об этом сообщило МВД эмирата.

В ведомстве заявили, что возгорание возникло непосредственно в результате удара. По данным QatarEnergy, объекту нанесён значительный ущерб, однако жертв нет.

Рас-Лаффан — один из ключевых энергетических узлов мира и центр производства сжиженного природного газа. Через него проходит значительная часть катарского экспорта СПГ, обеспечивающего около 20% мировых поставок.

Именно здесь перерабатывается газ с крупнейшего в мире Северного месторождения, который превращается в СПГ, топливо и нефтехимическую продукцию.

Атака на этот объект может повлиять на глобальные рынки — от цен на газ до энергоснабжения в Европе и Азии, а также на отдельные отрасли, включая производство полупроводников.