Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев обсудил с советником президента Франции по дипломатическим вопросам Эммануэлем Бонном двусторонние отношения и ситуацию в регионе.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Согласно информации, встреча состоялась в Париже с участием и других должностных лиц Франции.

«После телефонного разговора президента Ильхама Алиева с президентом Эмманюэлем Макроном у меня состоялась продуктивная встреча в Париже с советником президента по дипломатическим вопросам Эммануэлем Бонном и другими французскими коллегами. Мы обменялись мнениями по двусторонним отношениям, региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес»,- говорится в публикации.