Актер Брэд Питт обратился в суд Лос-Анджелеса с просьбой обязать российского бизнесмена Юрия Шефлера дать показания по делу о французском винодельческом хозяйстве Chateau Miraval.

Как сообщает ирландский журналист Брайан Макдональд со ссылкой на TMZ, Питт утверждает, что его бывшая жена Анджелина Джоли продала свою долю в поместье группе «Столичная» без его согласия. По версии актера, сделка была организована под руководством Шефлера.

Питт настаивает на дистанционном допросе бизнесмена, проживающего в Швейцарии, после того как тот отказался давать показания под присягой.