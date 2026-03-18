Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II просил похоронить его в Сионском соборе Тбилиси, однако окончательное решение должен принять Священный Синод. Об этом сообщил журналистам глава службы по связям с общественностью патриархии Андрия Джагмаидзе, передает ТАСС.

«Хочу еще раз выразить соболезнования пастве. Это большая утрата и скорбь. Сегодня в 14:00 соберется Синод. Это церковное правило. Синод обсудит детали похорон. После его завершения тело [патриарха] доставят в Кафедральный собор Святой Троицы. Что же касается желания патриарха о том, чтобы похоронить его в Сиони, оно есть, однако это должен постановить Синод. Также будет установлена дата», — сказал Джагмаидзе.