В Азербайджане планируют отмену ряда надбавок и премий для госслужащих.

Соответствующие изменения отражены в проекте поправок к Закону «О государственной службе» и другим нормативным актам.

Проект предполагает, что часть надбавок, выплачиваемых госслужащим, будет отменена. Речь идёт о доплатах за выслугу лет, за исполнение властных полномочий, а также о надбавках, формируемых из государственного бюджета и зависящих от должностного оклада.

В частности, надбавка за выслугу лет сейчас составляет от 5% до 30% от оклада в зависимости от стажа работы, а надбавка за выполнение властных полномочий — 15% от месячного оклада для определённых должностей.

Предлагаемые меры направлены на создание более сбалансированной и прозрачной системы оплаты труда в государственной службе, упрощение структуры выплат и укрепление её стабильности.

Кроме того, проект предусматривает полную отмену системы премирования. Премии, которые выплачиваются из государственного бюджета, будут полностью упразднены.