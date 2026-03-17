Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что республика не будет принимать участие в каких-либо операциях по разблокированию Ормузского пролива.

Об этом он сообщил на заседании национального Совета по обороне, трансляция которого велась на странице Елисейского дворца в X.

«Франция ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в операциях по открытию или разблокированию пролива в текущих условиях», — подчеркнул Макрон. По его словам, страна не выбирала эту войну и не является стороной конфликта, занимая исключительно оборонительную позицию: защищает своих граждан и поддерживает союзников.

Вместе с тем президент отметил, что Франция готова участвовать в миссии по обеспечению свободы морских перевозок, когда ситуация стабилизируется. Эта операция будет полностью отделена от боевых действий и требует «серьезной политической и технической работы» с участием всех участников морских перевозок, страховых компаний и операторов. По словам Макрона, уже ведутся переговоры с Индией и рядом европейских и региональных партнеров, при этом любое участие Франции исключает силовое вмешательство.