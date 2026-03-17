Сдержанная реакция стран НАТО на просьбу президента США Дональда Трампа о содействии в разблокировании судоходства в Ормузском проливе связана с отсутствием предварительных консультаций со стороны Вашингтона.

Об этом в интервью финскому изданию заявил президент Финляндии Александр Стубб.

«Если партнеров не информируют заранее и не предупреждают о предстоящих событиях, подход будет другим», — отметил финский политик, подчеркнув, что союзники США ждут более тесного взаимодействия при подготовке подобных инициатив.

Кроме того, по словам Стубба, у Финляндии нет необходимых ресурсов для участия в операции на Ближнем Востоке — у Хельсинки нет техники, которую можно было бы направить в Ормузский пролив.