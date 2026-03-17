На фоне конфликта на Ближнем Востоке в Азербайджане начали дорожать иранские товары, а продавцы «иранских магазинов» утверждают, что распродают последнее из своих амбаров. В частности, такая ситуация сложилась после того, как 3 марта Иран ввел временный запрет на экспорт картофеля, помидоров, фиников и ряда других продовольственных товаров. Правительство ИРИ заявило, что приняло данное решение для обеспечения продовольственной безопасности и предотвращения дефицита внутри страны на фоне военных действий.

Однако это не могло не обеспокоить стран-импортеров, в том числе Азербайджан, поскольку импорт из Ирана составляет значимую долю ввозимого продовольствия. Отметим, что в 2025 году из 644 миллионов долларов товарооборота между двумя странами 624 миллиона были сформированы за счет импорта из Ирана.

Что Азербайджан покупал у Ирана?

Известно, что в 2025 году Азербайджан импортировал из Ирана свежие или сушеные апельсины ($14,3 млн), картофель ($13,6 млн), пищевую соль, йодированные продукты ($11,8 млн), баклажаны ($9,4 млн), печенье ($8,8 млн), сливочное масло ($8,7 млн), перец ($8,3 млн), финики ($6,4 млн), лук ($6,1 млн), морковь ($5,7 млн), капусту ($4,5 млн), сыр ($4,1 млн), киви ($3,1 млн) и др. Импортировались также строительные и промышленные товары. За указанный период из Ирана были импортированы азот ($84,8 млн), аргон ($48,7 млн), гранулы, крошка и порошок мрамора ($20,1 млн), строительные камни ($18,9 млн), природный сульфат бария ($12,5 млн), белый портландцемент ($9,7 млн), гипохлориты, хлориты и гипобромиты ($6,9 млн), карбонат динатрия ($5,8 млн) и т.д.

Прежних цен не будет

Возникает вопрос: насколько критичным окажется ограничение импорта из Ирана и что будет делать Азербайджан без иранской продукции? Сложившуюся ситуацию для Minval Politika прокомментировал экономист Рашад Гасанов.

Он отметил, что по мере продолжения военной напряжённости в Иране нарушаются производственные процессы и возникают проблемы в цепочках поставок. В этих условиях одним из первых шагов Тегерана стало введение ограничений на экспорт продуктов питания и товаров первой необходимости. Если конфликт затянется, то ограничения могут оказаться более значительными.

Сегодня если посмотреть на структуру торговых отношений с Ираном, становится очевидно, что Азербайджан в большей степени выступает как импортёр. С точки зрения экспорта серьёзных рисков для экономики нашей страны нет, ведь речь идёт примерно о $20 млн в год, и отказ от этого объёма не окажет существенного влияния. Однако ситуация с импортом гораздо более щепетильна.

Как известно, иранские товары были выгодны Азербайджану прежде всего за счёт своих низких цен. Несмотря на это, говорит собеседник, по отдельным товарам зависимость не является критической. Например, доля Ирана в импорте картофеля составляет около 10%, а в общем потреблении — лишь около 1,2%. В этом сегменте Азербайджан может компенсировать поставки за счёт Турции, Пакистана или других стран. В долгосрочной перспективе можно будет рассмотреть поставки из Украины. Хотя в ближайшем будущем возможны сложности, связанные с необходимостью дополнительного времени для того, чтобы перестроить логистику. При этом серьёзного дефицита продуктов ожидать не стоит. Тот же картофель растет и у нас. Иранский томат всегда можно заменить местным, пусть он и стоит чуть дороже.

«По определенным категориям продукции уже наблюдается рост цен. Насколько он будет значительным, зависит от продолжительности текущей ситуации. Азербайджанские импортёры, скорее всего, будут искать альтернативные рынки: например, по некоторым товарам — страны Персидского залива, по другим — государства Центральной Азии. Но с учётом транспортных расходов альтернативные поставки окажутся дороже, что неизбежно приведёт у нас к росту цен. В среднесрочной и долгосрочной перспективе это означает, что замещение иранских товаров обойдется дороже. Это усилит инфляционное давление, особенно для населения с малым и средним доходами», — сказал Гасанов.

Отдельно он отметил влияние остановки экспорта на местное производство. Иран поставлял не только готовую продукцию, но и сырьё, в том числе для пищевой промышленности (например, кондитерского производства).

Кроме того, важен и психологический фактор: в начале подобных процессов рынок реагирует ростом цен на фоне ожиданий. Со временем происходит адаптация, после чего экономика подстраивается под новые условия. Однако это не означает возврата к прежним ценам. С изменением внешних условий новые ценовые пороги закрепляются, а потребители постепенно к ним привыкают.

Поставки продолжаются

Как заявил Minval глава компании международных грузоперевозок Arkivan Transport LLC Абдулла Абдуллаев, в настоящее время серьёзных сбоев в перевозках из Ирана нет. Значительная часть грузов в Азербайджан поступала через Иран транзитом, из соседних стран, включая Пакистан, Афганистан и ряд арабских государств. При этом поставки из стран Персидского залива в основном представлены промышленной продукцией – это техника, оборудование и автомобили.

По его словам, сейчас, несмотря на объявленный запрет, большая часть иранских грузов продолжает доставляться в обычном режиме. Ограничения со стороны Ирана затронули лишь отдельные категории продовольствия.

«На сегодняшний день ограничения введены по нескольким позициям. Это томат, мясная продукция и ряд сельхозпродукции. Однако большая часть товаров, включая масло и другие продукты, продолжает поставляться без перебоев», — отметил Абдуллаев.

Абдуллаев также сообщил, что транзитные перевозки через Иран, в целом, сохраняются, хотя по некоторым направлениям их объёмы сократились. Через Иран из Пакистана в Азербайджан доставляют рис.

Дистрибьюторы иранских фирм в беседе с Minval, подтвердили, что не останавливали ввоз в Азербайджан молочной продукции. Доставка сливочных масел, сыров, молока, сливок продолжается прежними темпами.