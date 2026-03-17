Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что Али Лариджани был ликвидирован без выплаты ранее объявленного вознаграждения.

По его словам, израильская армия, нанеся удары по высокопоставленным представителям Ирана, предприняла серьёзные шаги против деятельности режима.

Саар отметил, что после ликвидации этих лиц, стоявших во главе репрессий против народа Ирана, стремящегося к свободе, иранцы теперь находятся «в более безопасном положении».

«За голову Али Лариджани была назначена награда в 10 миллионов долларов, однако мы сделали это бесплатно», — добавил он.

