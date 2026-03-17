В нескольких федеральных землях Германии 19 марта запланированы забастовки работников общественного транспорта.
Об этом сообщает Der Spiegel.
Профсоюз Ver.di призвал к забастовке работников местных компаний общественного транспорта в Баварии, Сааре, Бранденбурге, Северной Рейн-Вестфалии и Гамбурге. Решение о проведении протеста в Бремене и Гессене будет принято в ближайшие дни.
Жителей этих земель, которые пользуются общественным транспортом, предупреждают о возможных перебоях в работе в четверг.
Забастовку объявили из-за текущих переговоров с работодателями об условиях труда, таких как сокращение рабочей недели и посменная работа, а также повышение надбавок за работу в ночное время и выходные.