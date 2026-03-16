Бывший заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе приговорен Тбилисским городским судом к 10 годам лишения свободы.

Как сообщает грузинское бюро Report, Микаутадзе признан виновным по всем девяти предъявленным ему обвинениям — в частности легализации незаконных доходов, злоупотреблении служебными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности и превышении служебных полномочий.

Кроме того, ему запрещено занимать должности на государственной службе сроком на 2 года.

У Микаутадзе также конфисковано имущество — дома в Испании и Мцхета, три автомобиля, принадлежащие ему и его супруге, а также ранее изъятые предметы. Кроме того, конфискована 15%-ная доля в «НахидурГЭС».

Ни Ромео Микаутадзе, ни члены его семьи не присутствовали на оглашении приговора.

Напомним, правоохранительные органы задержали бывшего заместителя министра экономики и устойчивого развития 20 июня 2025 года.