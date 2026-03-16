Международные наблюдатели Парламентской Ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) положительно оценили проведение республиканского референдума по проекту новой Конституции Казахстана.

Об этом заявил член парламента Турции Осман Местен, входящий в состав миссии наблюдателей ТЮРКПА.

По его словам, представители миссии посетили 115 избирательных участков в Астане, Алматы и Туркестане и пришли к выводу, что процесс голосования был организован профессионально и на высоком уровне.

Он отметил, что избирателям была предоставлена вся необходимая информация, а нарушений, способных повлиять на результаты референдума, выявлено не было.

Осман Местен также подчеркнул, что миссия высоко оценивает условия, созданные для участия в голосовании людей с ограниченными возможностями, а также правовые механизмы, обеспечивающие работу международных наблюдателей.

По его словам, наблюдатели ТЮРКПА пришли к выводу, что состоявшийся 15 марта 2026 года референдум был проведен в соответствии с национальным законодательством Республики Казахстан и международными стандартами.