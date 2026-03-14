Несколько иранских беспилотников атаковали международный аэропорт Кувейта, сообщило Управление гражданской авиации страны. По предварительным данным, повреждена радиолокационная система, пострадавших нет.

Ранее дроны также ударили по авиабазе в Кувейте — лёгкие ранения получили трое военнослужащих.

14 марта Иран запустил ракеты и беспилотники в сторону Катара и Саудовской Аравии. Минобороны Катара заявило о перехвате четырёх баллистических ракет и нескольких дронов. Саудовская Аравия сообщила о перехвате четырёх беспилотников.

Кроме того, удар был нанесён по авиабазе в Бахрейне. В результате атаки двух дронов ранены трое военнослужащих, повреждена инфраструктура базы.