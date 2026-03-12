Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что Баку старается не допускать ситуации, при которой внешние силы приходят в регион и пытаются учить страны региона, как им действовать.

Об этом он сказал, выступая на панельной дискуссии «Многосторонность в кризисе: переосмысление глобального сотрудничества» в рамках Глобального Бакинского форума.

По его словам, государства за пределами региона могут обозначать свои интересы и вносить вклад в его развитие. Гаджиев отметил, что в первые годы независимости Азербайджан связывал большие надежды с международными организациями, однако конфликт был решён военным и политическим путём. Сегодня, добавил он, Армения и Азербайджан углубляют мирную повестку.