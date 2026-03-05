Враждебно настроенные силы, воспользовавшись эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, пытаются очернить Азербайджан и одновременно дестабилизировать внутреннюю обстановку в стране. В этой скрытой, подлой информационной войне главным инструментом воздействия стали социальные сети. В частности, недоброжелатели активно используют общедоступную платформу TikTok, публикуя там сфабрикованные материалы, не соответствующие действительности.

После обострения ситуации на Ближнем Востоке в социальных сетях появилась публикация о военной базе, якобы размещенной на территории Азербайджана: распространены поддельные кадры, изображающие систему израильской ПВО рядом с прибрежным курортом в Баку. Разумеется, без каких-либо доказательств, которые не представлены по одной простой причине — в силу отсутствия иностранной военной базы на нашей территории. Поскольку политика Азербайджана всегда основывалась на принципах нейтралитета и уважения к территориальной целостности государств.

Но, видимо, кому-то не дает покоя тот факт, что Азербайджан, не смотря на множество преград, грамотно выстраивает свою внешнюю политику, добиваясь стабильности и мира в регионе. Эти силы полагают, что такими топорными фейками они смогут подорвать репутацию Азербайджана и таким образом либо втянуть его в конфликт, либо расшатать основы государственности.

Появилось в соцсети также видео полета ракет, под которым подписались, что это якобы дело рук Азербайджана. Благо пользователи, комментирующие фейковую новость, оказались адекватными и заявили, что против Азербайджана затеяли нечистую игру.

В целом, фейкометчики не брезгуют ничем. Так, они преподносят старые кадры передвижения военной техники на границе как настоящие и советуют населению готовиться к войне с Арменией, и это при том, что конфликт давно завершен, а Азербайджан и Армения уже перешли к этапу практических решений мирного процесса. На этом фоне тщетные и примитивные происки врагов, скрывающихся под липовыми аккаунтами, выглядят, прямо скажем, нелепо. Более того, вызывает сочувствие психическое состояние провокаторов, ведь в их случае даже медицина бессильна.

Комментируя данные публикации Minval Politika, депутат Милли Меджлиса, политолог Расим Мусабеков, заявил, что в данном случае определенные силы пытаются подтолкнуть Иран к противостоянию с Азербайджаном, иными словами, настроить его против нас.

По его словам, фактически подобного рода провокации могут предпринять и враги Ирана. Они хотят подтолкнуть Иран к определенным действиям против Азербайджана с тем, чтобы Азербайджан выступил на стороне противников Тегерана.

«Но я также не исключаю, что это могут быть определенные армянские силы, которые очень хотели бы увидеть, как Азербайджан столкнется с Ираном. Это могут быть и какие-то структуры в России, для которых напряжение между Азербайджаном и Ираном даст возможность продвигать свои интересы», — отметил политолог.

Мусабеков отметил, что кто-то целенаправленно создает информационный фон для определенных действий. Подобного рода публикации следует отслеживать, чем и занимаются государственные структуры, сказал он.