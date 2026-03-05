Министерство иностранных дел Сирии осудило удары Ирана по Азербайджану. Соответствующее заявление опубликовано в социальных сетях ведомства.

«Министерство иностранных дел Сирии заявило о решительном осуждении попытки Ирана нанести удары по Турции и Азербайджану с использованием баллистических ракет и дронов. Эти действия являются явным нарушением суверенитета государств и представляют угрозу региональной и международной безопасности и стабильности», — говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули, что Сирия отвергает любое насилие и эскалацию, направленные против гражданских лиц и инфраструктуры, выразили полную солидарность с Турцией и Азербайджаном и призвали международное сообщество выполнять свои обязанности по обеспечению мира и безопасности в регионе.

Как сообщалось ранее, 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты в Нахчыване. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй — рядом со школой в селе Шекерабад. В результате атаки на аэропорт ранения получили четверо гражданских лиц.

Посол Исламская Республика Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.

17:00 Катар решительно осуждает удары иранскими беспилотниками по аэропорту Нахчывана в Азербайджане.

Как говорится в сообщении МИД Катара, государство Катар решительно осуждает попытку нанесения ударов баллистической ракетой по братской Республике Турция и удары по аэропорту в Азербайджанской Республике с помощью иранских беспилотников.

«Эти враждебные действия представляют собой опасную эскалацию и вопиющее нарушение суверенитета государств в рамках серии безответственных иранских атак, а также прямую угрозу безопасности и стабильности региона», — говорится в документе.

Посольство Украины в Азербайджане тоже осудило атаки иранских дронов на Нахчыван.

«Иранские беспилотники давно являются инструментом террора. Именно такое оружие передал России иранский режим, которое использует его для ударов по украинским городам, гражданской инфраструктуре и мирным жителям», — отметил посол Украины Юрий Гусев.

Он выразил поддержку и солидарность с Азербайджаном:

«Мы призываем всех объединиться для усиления борьбы против режимов, которые подрывают глобальную безопасность, а также будущее наших народов».

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига тоже осудил иранскую атаку:

«То, что Иран нацелился на Азербайджан, ещё раз показывает, что режим в Тегеране является не региональной, а глобальной угрозой», — отметил министр.

Сибига подчеркнул, что необходимо объединить все международные усилия для нейтрализации угроз, создаваемых иранским режимом, дать народу Ирана шанс на нормальную жизнь и восстановить безопасность и стабильность на Ближнем Востоке и в более широком регионе.

МИД Саудовской Аравии осудило удары Ирана по территории Турции и Азербайджана:

«Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выражает самое решительное осуждение и порицание Королевством Саудовская Аравия попыток Ирана нанести удар по Турецкой Республике и Азербайджанской Республике. Королевство подчеркивает, что эти трусливые попытки, направленные против двух государств, а также повторяющееся вызывающее поведение Ирана по отношению к странам региона свидетельствуют о враждебной политике, которую невозможно оправдать ни при каких обстоятельствах. Подобные действия прямо противоречат международным законам и нормам, а также принципам добрососедства и ведут к дальнейшей эскалации в регионе».

Американо-израильский комитет по общественным связям (AIPAC) осудил атаку Ирана на территорию Азербайджана с использованием беспилотников.

«Мы поддерживаем Азербайджан, великого союзника Соединенных Штатов и Израиля, в его борьбе против иранской атаки», — говорится в заявлении организации, опубликованном в ее социальных сетях.

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Оулд осудил атаку Ирана на аэропорт Нахчывана:

«Сегодняшняя атака двух иранских беспилотников на Нахчыван совершенно неприемлема. Великобритания решительно осуждает любые действия, угрожающие безопасности Азербайджана. Мы выражаем полную солидарность с Азербайджаном и пострадавшими в это трудное время. Посольство внимательно следит за развитием событий», — подчеркнул посол.

Молдова решительно осуждает атаки Ирана на Нахчыван.

«Молдова решительно осуждает атаки на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана, направленные против гражданской инфраструктуры и приведшие к ранению мирных жителей», — написал министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой.

Глава МИД также отметил, что Молдова выражает солидарность с Азербайджаном и подтверждает свою поддержку его суверенитету и территориальной целостности.

МИД Иордании самым решительным образом осудил попытки Ирана нанести удары по Турции и Азербайджану, подчеркнув, что эти атаки являются грубым нарушением суверенитета двух стран и представляют собой опасную эскалацию, угрожающую безопасности и стабильности региона.

«Иордания полностью солидарна с братской Турецкой Республикой и братской Азербайджанской Республикой. Иордания поддерживает все шаги, предпринимаемые для защиты их безопасности и суверенитета, а также безопасности их граждан», — говорится в заявлении.

Франция осудила удары Ирана по Азербайджану

«Удары иранских беспилотников по Нахчывану сегодня днем ​​являются неприемлемым шагом против безопасности и территориальной целостности Азербайджана. Я решительно осуждаю этот акт региональной дестабилизации и нарушения международного права. Мои мысли и солидарность с людьми, пострадавшими от этого инцидента, особенно с четырьмя людьми, которые, к сожалению, получили ранения. Желаю им скорейшего выздоровления», — написала посол Франции в Азербайджане Софи Лагут.

Латвия осуждает иранские атаки беспилотниками на Нахчыванскую Автономную Республику.

«Посольство Латвии в Азербайджане решительно осуждает атаки беспилотников на Нахчыванскую Автономную Республику, которые нанесли ущерб аэропорту и привели к ранениям среди гражданского населения, что является нарушением принципов международного права», — заявили в дипмиссии.

В посольстве также сказали, что Латвия солидарна с Азербайджаном, подчеркнув поддержку мира и безопасности в регионе.