Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян 5 марта позвонил азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву.
Президент ОАЭ осудил атаку Ирана на территорию Азербайджана с использованием беспилотных летательных аппаратов, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате инцидента.
Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян вновь выразил благодарность за поддержку, оказанную ОАЭ главой нашего государства во время ракетных атак Ирана на его страну, и позицию, осуждающую эту атаку.
Глава нашего государства поблагодарил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за телефонный звонок.
Президент Ильхам Алиев вновь осудил ракетные атаки и атаки беспилотных летательных аппаратов Исламской Республики Иран на ОАЭ и подчеркнул, что, как отмечалось во время телефонного разговора с президентом Объединенных Арабских Эмиратов 28 февраля, наша страна находится рядом с ОАЭ.
Во время телефонного разговора также был проведен обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.