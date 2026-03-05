Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в связи с эскалацией на Ближнем Востоке в Катар будут направлены четыре дополнительных истребителя Typhoon, а на Кипр — вертолеты Wildcat. По его словам, эти меры предпринимаются исключительно в оборонительных целях.

«Сегодня я могу объявить, что мы отправляем четыре дополнительных самолета Typhoon в нашу эскадрилью в Катаре для усиления наших оборонительных операций в Катаре и по всему региону,— сказал Стармер на пресс-конференции в четверг. — Вертолеты Wildcat с возможностями по противодействию БПЛА прибудут на Кипр завтра».